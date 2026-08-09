Tras crisis por migrantes: Policía española inicia controles "aleatorios" en la frontera con Italia

Esta mañana, la policía española comenzó los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia, esto, en respuesta a medidas similares impuestas por Roma tras la entrada irregular de miles de migrantes a la ciudad de Ceuta a finales de julio.

Se conoció que estos controles, también aéreos y marítimos, se desarrollan "en forma aleatoria y a criterio de los agentes", y se centran "en los pasajeros que sean ciudadanos nacionales de terceros países", señalaron las autoridades española.

ESPACIO SCHENGEN

El gobierno español anunció el viernes esta medida después de que Italia rechazara de forma categórica el ultimátum lanzado horas antes por el Ejecutivo hispano, exigiendo el fin inmediato de los controles fiscales impuestos tras la crisis de Ceuta.

Italia cerró temporalmente a España el espacio Schengen, la zona de libre circulación de la Unión Europea, tras la llegada irregular de unos 72.000 migrantes al enclave español en el norte de África desde el vecino Marruecos a finales del pasado mes.