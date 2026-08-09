Papa León XIV pide detener ataques contra objetivos civiles en Ucrania y Rusia

El papa León XIV instó este domingo a poner fin a los bombardeos en el conflicto entre Ucrania y Rusia y a abrir corredores humanitarios en Sudán, durante su alocución mariana en la Plaza de San Pedro tras el rezo del Ángelus.

El Sumo Pontífice expresó su consternación por la violencia en Ucrania y advirtió que "la guerra no hace más que generar más guerra", al tiempo que pidió dar cabida a la diplomacia para allanar el camino hacia la paz. Instó formalmente a los bandos a respetar el derecho humanitario internacional y frenar las ofensivas que dejan víctimas mortales, incluidos niños.

Preocupación por Sudán y llamado a comunidad internacional

El Papa manifestó su preocupación por la situación humanitaria en Sudán, especialmente el asedio a El-Obeid, donde la ONU alertó por falta de alimentos, agua y medicinas, agravada por ataques con drones.

Ante ello, solicitó urgentemente la apertura de corredores humanitarios y la intervención de la comunidad internacional para lograr un alto el fuego inmediato, pidiendo oración por los que sufren.

Mensaje a jóvenes

Al finalizar la ceremonia, el Papa saludó a las delegaciones de jóvenes presentes en la plaza que dedican sus vacaciones a actividades formativas inspiradas en la fe. Recordó su reciente encuentro del 6 de agosto en Asís, durante el cierre del GO! Franciscan Youth Meeting 2026, donde animó a las nuevas generaciones a buscar referencia en el testimonio de los santos para construir un futuro basado en la convivencia fraterna.