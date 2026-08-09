Al menos 5 muertos y 25 heridos de distinta consideración deja ataque ucraniano contra ciudades rusas

Conforme avanzan las labores de rescate, aumenta el número de muertos y heridos tras el ataque de unos 70 drones ucranianos, registrado anoche, contra distintas ciudades de la región rusa de Bélgorod.

Las autoridades de Moscú señalaron que hasta el momento se confirma la muerte de 5 personas y hay 25 heridos de distinta consideración. Varios edificios de viviendas se incendiaron tras el impacto de los aparatos.

TEMEN OTRO ATAQUE

El gobernador en funciones de Bélgorod, Alexander Shuváyev, dijo que "el ataque masivo de los terroristas de Kiev afectó varias ciudades de la región. En el ataque dejó fallecidos y heridos graves, entre ellos niños".

Las defensas antiaéreas rusas reportaron este domingo el derribo de 153 drones ucranianos sobre 17 regiones, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov. Temen otro ataque las próximas horas.