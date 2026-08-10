Terremoto en Colombia: Estados Unidos y otros países ofrecen su apoyo

Un terremoto de 7.4 de magnitud sorprendió a los colombianos este 10 de agosto, el cual ha causado graves daños y, hasta el momento, habría dejado al menos 20 fallecidos. Ante esta situación, la comunidad internacional ha manifestado su pesar y apoyo al país cafetalero ante esta difícil situación, que llega poco después del potente terremoto en Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció apoyo de su país a Colombia, instó además a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información.

Otras figuras norteamericanas también han mostrado su apoyo a Colombia, es el caso del senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, quien afirmó que Estados Unidos está listo para respaldar a su «gran aliado» y destacó el «excelente liderazgo» de De la Espriella.

BUKELE OFRECE EQUIPOS DE RESCATE Y MÉDICOS

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció equipos de rescate y médicos a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4. En un mensaje en X, el mandatario salvadoreño aseguró que «desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria».

KAST OFRECE APOYO A COLOMBIA

Por otro lado, el presidente José Antonio Kast de Chile, anunció su apoyo a Colombia por medio de su cuenta oficial en X: «Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite».

BOLIVIA SE SUMA A LOS MENSAJES DE APOYO

Asimismo, el gobierno boliviano expresó este lunes su «profunda solidaridad» a Colombia por el terremoto de magnitud 7,4, que ha dejado hasta el momento al menos 20 personas fallecidas y manifestó su disposición de brindar apoyo «que pueda contribuir a la atención de esta emergencia».

La Cancillería indicó que «se mantiene atenta a la evolución de la emergencia» y también que «mantiene habilitados sus canales de asistencia consular para la atención de los connacionales bolivianos residentes o en tránsito en territorio colombiano».