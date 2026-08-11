Rescatan a bebé de seis meses que quedó atrapado tras colapso de edificio en Cali

El hallazgo del bebé con vida emocionó a los equipos de emergencia que continúan buscando sobrevivientes en Cali.

Un impresionante hallazgo se produjo en Cali, en una de las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4, donde un bebé de apenas seis meses fue rescatado con vida entre los escombros de un edificio que colapsó.

El menor fue encontrado junto a una persona adulta que también permanecía atrapada bajo los restos de la estructura y que habría protegido al pequeño con su propio cuerpo. Los rescatistas trabajaron durante varias horas hasta conseguir extraer al bebé, quien fue entregado de inmediato a los equipos de emergencia para recibir atención médica.

RESCATE GENERA ESPERANZA

Los equipos de emergencia lograron retirar primero al bebé de entre los escombros y posteriormente rescatar a la persona adulta que permanecía atrapada. La escena fue recibida con emoción por quienes se encontraban alrededor del edificio colapsado y rápidamente se difundió como uno de los momentos más conmovedores de la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el estado de salud del menor ni han precisado la identidad o el parentesco de la persona adulta que fue encontrada junto a él. Las investigaciones y labores de atención continúan en el sector afectado.

CONTINÚAN LAS BUSQUEDAS

Por otro lado, los trabajos de búsqueda y rescate continúan en distintos puntos críticos de Cali, entre ellos la avenida Roosevelt con calle 43 y la calle 9. Equipos especializados inspeccionan estructuras afectadas para localizar a posibles sobrevivientes y auxiliar a las personas que permanecen atrapadas.