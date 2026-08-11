Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en Portugal

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contrajeron matrimonio en una ceremonia civil e íntima realizada este martes en Cascais, Portugal, a un año de anunciar públicamente su compromiso.

La noticia fue confirmada por los propios esposos a través de sus redes sociales, donde compartieron una imagen de sus aros con las iniciales de sus nombres y un corazón: “C❤️G”.

Según informaron, a la ceremonia solo asistieron sus cinco hijos, en una celebración privada que mantuvo en reserva los detalles del enlace.

Días antes, decenas de personas se habían congregado en la Catedral de Funchal, en Madeira, ante la expectativa de que allí se realizaría la boda. Sin embargo, la pareja finalmente eligió Cascais como escenario para dar el “sí, acepto”.