Papa León XIV envía 100 mil euros a la Iglesia en Colombia para asistir a damnificados por terremoto

El Papa León XIV dispuso, a través de la Limosnería Vaticana, el envío de 100 mil euros a la Iglesia Católica en Colombia para brindar asistencia a las poblaciones damnificadas por el fuerte terremoto del 10 de agosto en el occidente del país.

La Conferencia Episcopal de Colombia detalló que la donación monetaria será administrada por el Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana, organismo que actúa como centro articulador para la recaudación y reparto de los recursos de primera necesidad.

Desde el Episcopado precisaron que este monto representa una asistencia inicial para atender la coyuntura, dejando abierta la posibilidad de recibir aportes complementarios de la Santa Sede conforme el Dicasterio para el Servicio de la Caridad sea notificado de nuevas exigencias en el terreno.

Evaluación de daños y pronunciamiento de León XIV

Debido a la severidad de las afectaciones en diócesis como Pereira, Cali y Quibdó, los equipos episcopales continúan sistematizando un informe técnico sobre las prioridades de cada localidad para dirigir la ayuda.

Por su parte, el Santo Padre reiteró su solidaridad este miércoles durante la Audiencia General, ocasión en la que expresó sus oraciones por el descanso de los fallecidos, el consuelo de las familias afectadas y reconoció la labor desarrollada por los brigadistas de rescate y personal de asistencia en la zona del desastre.