NASA reprograma caminata espacial tras detectar falla en traje de astronauta

La actividad, que estaba prevista para este jueves, fue reprogramada para el próximo 18 de agosto.

La NASA aplazó cinco días una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional (EEI) luego de que un sensor de dióxido de carbono del traje del astronauta Anil Menon registrara una lectura inesperada durante una salida anterior. La actividad, que estaba prevista para este jueves, fue reprogramada para el próximo 18 de agosto.

El incidente ocurrió cerca del final de la caminata realizada el pasado 6 de agosto, cuando Menon y la astronauta Jessica Meir trabajaron durante unas seis horas y media en la preparación para instalar nuevos paneles solares. Según la NASA, Menon no presentó ningún otro problema y el sensor volvió a registrar valores normales una vez que se retiró el traje.

Ante esta situación, los ingenieros de la agencia espacial evalúan si será necesario cambiar el traje que utilizará Menon en la próxima salida, en la que trabajará junto a Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA). La caminata tendrá como objetivo reemplazar una antena de comunicación con tierra de la estación.

CAMINATA ESPACIAL

La tercera caminata espacial programada para agosto, prevista para el 25 de agosto, se mantiene sin cambios. Durante la salida anterior, Menon y Meir también prepararon el canal de energía 3B, al que se conectarán los paneles solares IROSA, que serán los séptimos de los ocho previstos dentro del programa de modernización de la EEI.