Sismo de magnitud 7.7 en Indonesia: Marina de Guerra “intensifica vigilancia” ante posible tsunami

Actividad sísmica continúa bajo observación y no se descarta la ocurrencia de réplicas durante las próximas horas.

Un sismo de magnitud 7.7 sacudió el este de Indonesia a las 05:58 a.m. hora local del 15 de agosto (21:58 GMT del 14 de agosto de 2026). El epicentro se ubicó a 10 kilómetros de profundidad frente a la isla de Flores, cerca de la ciudad de Ende. Las autoridades activaron una alerta de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que medio millón de personas sintieron sacudidas fuertes, evaluando posibles daños estructurales.

Alerta ante posible tsunami en Perú

En el litoral peruano se realiza una vigilancia ante la posibilidad de que un evento sísmico de estas características genere alteraciones en el nivel del mar.

Cabe indicar que, la evaluación de las condiciones oceánicas permitirá determinar si existe algún efecto asociado al terremoto registrado en Indonesia.