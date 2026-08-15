Temblor de magnitud 5,2 sacudió el sur de España y ocasionó daños materiales

Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en el municipio de Alhendín, en la provincia de Granada, en España se registró a las 01:04 horas de este sábado 15 de agosto, de acuerdo con el informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España.

El evento telúrico, con una profundidad de 10 kilómetros, ocurrió tras una serie de movimientos registrados en el área metropolitana durante la tarde del viernes 14 de agosto, convirtiéndose en el quinto temblor en la provincia en las últimas 24 horas, según los datos del IGN.

Numerosas personas abandonaron sus viviendas para ubicarse en las calles como medida de seguridad, además de difundir alertas en redes sociales, según informó Granada Digital. Por su parte, el medio Granada Hoy indicó que la sacudida despertó a los ciudadanos y recordó las experiencias vividas durante el enjambre sísmico de 2021 en la zona.

Alcance territorial y reportes de emergencias

El alcance del movimiento telúrico se extendió a diversas provincias españolas. De acuerdo con el diario El Español, el temblor fue percibido por residentes de casi toda Andalucía, así como en Murcia, Albacete, Madrid y Ciudad Real.

La provincia de Granada concentró la mayor cantidad de localidades afectadas con 191 municipios donde se sintió el sismo, seguida por Málaga, donde vecinos de 66 comunidades del interior y de las costas oriental y occidental reportaron la sacudida.