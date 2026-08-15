Fuerzas marroquíes interceptan a migrantes que intentaban cruzar a Ceuta

Las fuerzas de seguridad de Marruecos interceptaron este sábado a 148 migrantes en una zona montañosa cercana a la ciudad de Fnideq (Castillejos) cuando intentaban ingresar de manera irregular al enclave español de Ceuta, informaron fuentes de seguridad a la agencia EFE.

De acuerdo con la información brindada por dichas fuentes, la cifra de retenidos incluye a 128 ciudadanos originarios de países del África subsahariana y a 20 de nacionalidad marroquí. Durante el operativo, los agentes constataron que varios de los intervenidos llevaban consigo picos y diversas herramientas destinadas a facilitar el salto del cerco fronterizo.

El procedimiento permitió neutralizar un intento masivo de cruce hacia el territorio español ubicado en el norte de África. Durante toda la jornada se registraron múltiples tentativas protagonizadas en su mayoría por migrantes subsaharianos, las cuales fueron abortadas de manera consecutiva por las autoridades marroquíes en los alrededores del límite fronterizo.

Operativo y despliegue de seguridad

Para frenar el avance de las personas que pretendían atravesar la frontera, el Gobierno de Rabat organizó un operativo en el que participan miles de efectivos de seguridad. La movilización policial abarca el apoyo de unidades caninas que recorren las afueras de Fnideq con la finalidad de rastrear e intervenir a grupos de migrantes que permanecen ocultos entre la vegetación de la zona montañosa.

El despliegue responde a una convocatoria masiva de cruce fijada para este sábado mediante plataformas digitales. La alerta se produce después de los sucesos registrados los pasados 30 y 31 de julio, fechas en las que decenas de miles de personas cruzaron a pie y a nado hacia Ceuta, dejando un saldo de al menos 141 fallecidos según estimaciones de organizaciones humanitarias.