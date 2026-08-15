Venezuela: liberan a 131 presos políticos tras ronda de conversaciones entre el chavismo y la oposición

El Gobierno venezolano anunció, la tarde de ayer, la excarcelación de 131 presos políticos, como parte de las medidas adoptadas en el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. El anuncio se produjo en medio del diálogo entre el oficialismo y la oposición.

La medida fue recibida con mucha cautela por sectores de la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos. Aunque destacaron la decisión de la presidenta Delcy Rodríguez, insistieron en que la medida debe extenderse a todos los detenidos considerados presos políticos.

PENDIENTE DE LA LIBERACIÓN

Al respecto, la lideresa opositora María Corina Machado calificó las excarcelaciones como motivo de celebración, pero que todavía queda pendiente la liberación de muchos presos políticos, los cuales tienen la salud delicada debido a la detención injusta que padecen desde hace años.

Por su parte, el Foro Penal de Venezuela señaló que aún hay cientos de personas privadas de libertad por motivos políticos y que las autoridades deben garantizar que las excarcelaciones sean efectivas e inmediatas, sin restricciones ni condicionamientos que impidan recuperar plenamente la libertad.