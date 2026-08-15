EEUU: al menos 5 heridos, uno de ellos en estado crítico, deja tiroteo en Universidad de Virginia

Esta madrugada, al menos cinco alumnos resultaron heridos durante un tiroteo en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), informó este centro superior de estudios de Estados Unidos.

La balacera se registró a la 1:28 a.m. (hora local) en las residencias universitarias de la VSU. Los heridos fueron llevados a nosocomios cercanos; cuatro se encuentran estables, uno está muy grave.

CIERRE DE EMERGENCIA

Se conoció que el incidente involucró a varios tiradores; inmediatamente la policía activó un cierre de emergencia de las instalaciones universitarias, pero no detuvieron a ningún sospechoso.

Las autoridades policiales solicitaron en redes sociales la ayuda ciudadana de quienes posean información, y aseguraron que compartirán más datos a medida que avancen las pesquisas.