Roban valiosos cuadros de un museo italiano: obras pertenecen al artista Antonello de Messina

Dos pinturas del maestro del Renacimiento italiano Antonello de Messina han sido sustraídas anoche del Museo Interdisciplinario de Messina (Sicilia). Los ladrones, con gran habilidad, lograron burlar el sistema de seguridad del centro.

Los delincuentes se llevaron tres de los cinco paneles del famoso Políptico de San Gregorio y otra tablilla de doble cara que representa a la Virgen con el Niño, que fue sustraída directamente de una vitrina de seguridad blindada.

PINTURA AL ÓLEO

El Museo de Messina ha cerrado este domingo al público mientras se llevan a cabo las investigaciones para reconstruir el suceso e identificar a los autores del robo. Se conoció que los criminales desconectaron las cámaras de seguridad.

Antonello de Messina (1430-1479) fue un maestro del Renacimiento italiano y uno de los pintores más importantes del siglo XV. Es uno de los introductores de la pintura al óleo en Italia; sus cuadros son escasos, solo se conserva unos cuarenta.