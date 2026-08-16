León XIV pide el fin de la violencia contra los palestinos y “progresar” hacia la solución de dos estados

El papa León XIV pidió este domingo el cese de la violencia extrema contra los ciudadanos palestinos en Cisjordania y reclamó a la comunidad internacional trabajar con la meta de lograr dos estados.

"Reitero mi llamamiento para que cesen los repetidos actos de violencia contra la población civil palestina en Cisjordania", dijo el pontífice tras el tradicional rezo del Ángelus en el Vaticano.

COLONOS JUDÍOS

Además, el sumo pontífice solicitó "urgentemente" a la comunidad internacional "que garantice el progreso hacia la solución de dos Estados (Israel y Palestina) para alcanzar una paz justa y duradera".

Las palabras de Robert Prevost, que han generado polémica en Israel, llegan en un contexto de repunte de la violencia de colonos judíos asentados en Cisjordania contra comunidades palestinas.