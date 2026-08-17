Volcadura de autobús provoca tragedia: al menos 10 muertos y más de 20 heridos

Dos mujeres que se encontraban en estado crítico murieron mientras recibían atención médica, elevando la cifra de víctimas mortales.

Una tragedia se registró durante la madrugada de este domingo 16 de agosto en Brasil, luego de que un autobús turístico volcara en una carretera de la ciudad de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro.

El accidente ocurrió a las 4:30 a.m. en el kilómetro 91 de la carretera BR-040, dejó al menos 10 personas fallecidas y más de 30 heridas, según los reportes preliminares de las autoridades.

El vehículo transportaba a 56 pasajeros y había partido desde Belo Horizonte con destino a Copacabana, despistando mientras circulaba por una zona montañosa y terminó volcando. Bomberos, equipos del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y agentes de la Policía Rodoviaria Federal participaron en el rescate de los pasajeros que quedaron atrapados.

NÚMERO DE VÍCTIMAS AUMENTÓ

Inicialmente, las autoridades reportaron ocho fallecidos producto del accidente. Sin embargo, la cifra posteriormente aumentó a 10 debido a que dos mujeres que habían sido trasladadas en estado crítico perdieron la vida mientras recibían atención médica.

Además, al menos 38 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud, entre ellos el Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes y el Hospital Santa Teresa de Petrópolis.

INVESTIGAN CAUSAS DE VOLCADURAS

La unidad pertenecía a la empresa Estrela Guía Turismo, mientras que el conductor también resultó afectado en el accidente. La Policía Civil quedó a cargo de las investigaciones y las pericias para determinar las causas exactas del siniestro que posiblemente sería por una falla mecánica, las condiciones de la carretera o un eventual exceso de velocidad.