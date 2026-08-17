Muere Hayden Panettiere a los 36 años, recordada actriz de ‘Heroes’, ‘Nashville’ y ‘Scream’

El mundo de Hollywood está de luto. Hayden Panettiere, actriz, cantante y modelo estadounidense, murió a los 36 años el domingo 16 de agosto de 2026. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido por su representante. La intérprete construyó una carrera desde la infancia y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense gracias a producciones como ‘Heroes’, ‘Nashville’ y la franquicia cinematográfica ‘Scream’.

Su padre, Alan “Skip” Panettiere, comunicó la noticia y recordó a su hija como una persona que transmitía amor y alegría tanto a quienes estuvieron cerca de ella como al público que siguió su trayectoria. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte y, de acuerdo con los primeros reportes policiales, no se han encontrado indicios de participación criminal ni circunstancias sospechosas. La causa definitiva permanece pendiente de los resultados de las investigaciones correspondientes.

Los personajes que marcaron su carrera

Panettiere comenzó a trabajar frente a las cámaras desde muy pequeña, pero su salto a la fama internacional llegó con Claire Bennet en la serie ‘Heroes’, donde interpretó a una joven con capacidad de regeneración. Años después consolidó su trayectoria al asumir el papel de Juliette Barnes en ‘Nashville’, interpretación por la que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. En el cine también apareció en producciones como ‘Remember the Titans’, ‘Scream 4’ y ‘Scream VI’, además de prestar su voz a personajes animados desde los primeros años de su carrera.

Fuera de las pantallas, la actriz habló públicamente sobre momentos difíciles de su vida. En 2026 publicó sus memorias ‘This Is Me: A Reckoning’, libro en el que abordó experiencias relacionadas con la fama desde temprana edad, la maternidad, la depresión posparto, las adicciones y su proceso de recuperación. Panettiere era madre de Kaya, nacida en 2014 durante su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Una familia que ya había enfrentado la muerte de Jansen Panettiere

El fallecimiento de Hayden Panettiere ocurre poco más de tres años después de la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, también actor, quien falleció en febrero de 2023 a los 28 años. Su familia informó entonces que Jansen murió debido a una cardiomegalia acompañada de complicaciones en la válvula aórtica. Ahora, los familiares de Hayden han pedido respeto y privacidad mientras afrontan una nueva pérdida que ha provocado numerosas muestras de pesar entre seguidores y figuras de la industria del entretenimiento.