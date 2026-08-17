Embajada de Rusia afirma que peruanos reclutados conocían los riesgos de participar en la guerra

La Embajada sostuvo que parte de la premisa de que quienes suscribieron dichos documentos tenían conocimiento de sus disposiciones, así como de los derechos y obligaciones establecidos.

La Embajada de Rusia en Lima afirmó, en un comunicado difundido el 15 de agosto, que los ciudadanos peruanos que suscribieron contratos con el Ministerio de Defensa de ese país para participar en la guerra contra Ucrania conocían las condiciones del servicio militar y los riesgos asociados.

La misión diplomática señaló que parte de la información difundida en Perú sostiene que algunos ciudadanos habrían sido engañados y trasladados a Rusia, donde presuntamente fueron obligados a firmar contratos con el Ministerio de Defensa ruso. Frente a esta situación, la Embajada sostuvo que parte de la premisa de que quienes suscribieron dichos documentos tenían conocimiento de sus disposiciones, así como de los derechos y obligaciones establecidos.

Asimismo, informó que mantiene comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú respecto de la situación de los ciudadanos peruanos que participan en el conflicto. Según el comunicado, también ha sostenido reuniones con familiares y respondido solicitudes diplomáticas relacionadas con estos casos.

La Embajada hizo referencia a una reunión sostenida el 10 de agosto con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y aseguró que Rusia cumple con las obligaciones contempladas en los contratos, entre ellas la capacitación de los militares.

En el mismo comunicado, la representación diplomática rusa destacó la participación de ciudadanos peruanos que, según indicó, cumplen tareas junto con militares rusos en el marco de lo que Moscú denomina la “Operación Militar Especial”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó el 11 de agosto que convocó al embajador de Rusia, Alekséi Ushakov, para transmitir la posición del Gobierno peruano respecto de los ciudadanos peruanos fallecidos o desaparecidos en el conflicto. En la reunión también participaron representantes de los familiares.

CIFRAS

De acuerdo con la información consignada en el texto, la Cancillería reportó que 459 ciudadanos peruanos se habrían enlistado en tropas rusas. De ese total, se registran 11 fallecidos, 114 desaparecidos, tres capturados por el ejército ucraniano y 31 evacuados de Rusia, de los cuales 28 retornaron al Perú.

La Cancillería también informó que ha mantenido más de 25 reuniones con familiares de los peruanos enlistados y que dispuso el envío de un delegado especial a Moscú para atender esta situación y contribuir con la repatriación de ciudadanos peruanos.