Sismo de magnitud 5,9 sacude la provincia china de Qinghai

Un sismo de magnitud 5,9 se registró durante la mañana de este miércoles en la provincia de Qinghai, en el centro de China, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico tuvo una profundidad reducida, por lo que fue percibido con fuerza en las zonas cercanas al epicentro.

El reporte fue difundido por el USGS, que mantiene el monitoreo de la actividad sísmica registrada en la región.

Hasta el momento, la información disponible se concentra en las características del sismo, mientras continúan las evaluaciones para determinar si se produjeron daños o personas afectadas.