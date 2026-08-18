Aluviones en Tocopilla dejan entre 400 y 500 personas albergadas en Chile

Fuertes lluvias provocaron aluviones e inundaciones en distintos sectores de Tocopilla, en la región de Antofagasta, Chile. El deslizamiento de lodo arrastró vehículos y causó daños en calles y viviendas de la zona.

Las autoridades habilitaron tres albergues en establecimientos educativos para recibir a las familias evacuadas. Según el reporte desde la zona, entre 400 y 500 personas permanecen refugiadas y reciben asistencia de funcionarios municipales.

Hasta el momento no se han reportado fallecidos, aunque algunas personas resultaron con heridas leves. Los equipos de emergencia realizaron labores de prevención y evacuación luego de las alertas emitidas ante las condiciones climáticas.

POSIBILIDAD DE NUEVAS PRECIPITACIONES

La situación permanece bajo vigilancia debido a la posibilidad de nuevas precipitaciones durante la madrugada. Tocopilla fue declarada zona de catástrofe y se anunció la visita del presidente José Antonio Kast junto a autoridades regionales para evaluar los daños y coordinar ayuda.