Gobierno chileno declara estado de excepción por catástrofe debido a las intensas lluvias

Ante los daños registrados las últimas horas en la provincia de Tocopilla, 1.530 kilómetros al norte de la capital, el Gobierno chileno declaró el estado de excepción, por las inundaciones y deslizamientos de tierra que obligaron a evacuar a cientos de familias.

La intensidad de las precipitaciones en la zona provocó la activación de quebradas y deslizamientos en distintas localidades de la provincia, que a su paso arrasaron con todo: autos, casas, comercios, etc., pese a las medidas de prevención ejecutadas por el Gobierno.

"Estamos viviendo condiciones anormales del fenómeno de El Niño; las capacidades del Estado se han puesto en la prevención; sin embargo, los niveles de lluvia hacen imposible que no haya afectaciones", afirmó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

MILES DE DAMNIFICADAS

El temporal en la zona norte dejó ayer una persona fallecida y a la fecha se registran unos 2.000 damnificados en la región de Antofagasta. Mientras las intensas precipitaciones no se detienen y se esperan nuevos deslizamientos en distintas provincias del país.

Chile atraviesa un sistema frontal sin precedentes, que inició el 14 de julio y ha ido fluctuando en intensidad, abarcando a 10 de las 16 regiones del país, de norte a sur, que ya ha dejado 15 fallecidos, miles de damnificadas y millonarios daños materiales.