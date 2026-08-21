Al menos 13 muertos y 7 heridos deja derrumbe en una mina de Colombia: talud habría colapsado

Según primeras informaciones, trece muertos y siete heridos, varios de ellos están graves, dejó un deslizamiento de tierra, registrado la tarde de ayer, en una mina de oro que era explotada en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador.

"Desafortunadamente se presentó un colapso de un talud en una mina ubicada en el municipio de Policarpa (...) que afectó a unas personas que trabajaban ahí", señaló el director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de Nariño, Gabriel Ocaña.

ANTIGUA GUERRILLA

El funcionario dijo también que las tareas de rescate se prolongaron durante varias horas; los heridos fueron trasladados en helicópteros a un nosocomio de la ciudad de Nariño para una mejor atención; sus identidades no fueron reveladas por el momento.

El municipio de Policarpa está ubicado en el noreste de Nariño, en una zona montañosa de difícil acceso en la que opera hace años la columna Franco Benavides, que hace parte del Estado Mayor Central, la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC.