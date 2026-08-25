Tragedia en Guinea: derrumbe de un vertedero deja 30 muertos tras intensas lluvias

Al menos 30 personas murieron y otras resultaron heridas luego de que un deslizamiento de tierra provocara el colapso de una montaña de residuos en el vertedero de Dar Es Salam, el mayor basurero a cielo abierto de Conakry, capital de Guinea. Las intensas lluvias registradas durante la madrugada del domingo habrían empapado los residuos y generado el desprendimiento que sepultó tiendas, viviendas y construcciones levantadas en los alrededores.

Equipos de rescate y maquinaria pesada fueron desplegados en la zona para buscar a posibles sobrevivientes y recuperar los cuerpos. Al menos seis personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica. Las autoridades señalaron que se dispusieron recursos humanos y materiales para atender a los afectados y continuar con las labores de búsqueda entre los escombros.

El peligro ya había sido advertido por las autoridades. Días antes del derrumbe, el Gobierno había ordenado el desalojo de los vecinos que vivían cerca del vertedero ante el temor de un posible colapso. Aunque algunas familias abandonaron la zona, otras permanecieron allí hasta el momento de la tragedia. Además, el cierre del basurero estaba previsto para el mismo domingo en que ocurrió el desastre.

CUESTIONAMIENTOS

El hecho generó cuestionamientos entre los residentes, quienes aseguran que habían advertido sobre el riesgo y solicitado medidas para evitar una tragedia. Un activista responsabilizó al Estado por no haber concretado el cierre del vertedero pese a las advertencias previas. Las autoridades, por su parte, anunciaron que las familias que aún permanecen en el lugar serán reubicadas para evitar nuevas víctimas.