Alud deja varios muertos y decenas de desaparecidos en la frontera entre China y Nepal

La catástrofe provocó cortes en el suministro eléctrico y afectó las telecomunicaciones.

Un alud sepultó a más de diez personas y dejó decenas de desaparecidos este miércoles en el condado de Gyirong, ubicado en la frontera entre China y Nepal. La emergencia se produjo en medio de las intensas lluvias que afectan a esta parte de Asia.

IMÁGENES IMPACTANTES

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a un grupo de personas corriendo para ponerse a salvo. Sin embargo, en cuestión de segundos, la fuerza del deslizamiento terminó alcanzando y sepultando a quienes se encontraban en el lugar.

Las labores de búsqueda y rescate se han complicado debido al bloqueo de las principales vías de acceso. Además, el desastre provocó cortes en el suministro eléctrico y severos daños en los sistemas de telecomunicaciones.

Ante esta situación, el presidente de China, Xi Jinping, pidió a los equipos de emergencia realizar todas las acciones necesarias para encontrar con vida a las personas desaparecidas. Asimismo, solicitó mantener las labores de monitoreo para prevenir nuevas tragedias.

NEPAL SUFRE LOS ESTRAGOS DE LAS LLUVIAS

Este no es el único problema que afronta Nepal. Las intensas lluvias también han provocado inundaciones en distintas partes del territorio y han dejado a más de 350 turistas varados, la mayoría de ellos extranjeros.