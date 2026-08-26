Sismo de magnitud 5.1 remeció Colombia a dos semanas del terremoto del 10 de agosto

El movimiento telúrico se registró este miércoles 26 de agosto y tuvo su epicentro a siete kilómetros de Los Santos.

Un sismo de magnitud 5.1 remeció la zona central de Colombia la mañana de este miércoles 26 de agosto. El movimiento se registró a las 11:45 a. m. y tuvo su epicentro a siete kilómetros del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano. El evento alcanzó una profundidad de 149 kilómetros.

El temblor generó preocupación entre los habitantes de la zona debido a su intensidad y a que se produce apenas dos semanas después del terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, las autoridades no habían comunicado víctimas, personas heridas ni daños materiales asociados al nuevo movimiento telúrico.

El sismo también fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que estimó una magnitud de 4.9. Las autoridades colombianas continúan monitoreando la situación y recopilando información para determinar si se produjeron afectaciones en las localidades cercanas al epicentro.

ACTIVIDAD SÍSMICA

El nuevo movimiento vuelve a poner en evidencia la constante actividad sísmica de la región y la importancia de mantener activados los sistemas de prevención. En Colombia, Los Santos y otras zonas de Santander son conocidas por registrar una elevada frecuencia de movimientos telúricos, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y preparada ante eventuales réplicas o nuevos sismos.