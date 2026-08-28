Noruega: a los 89 años muere el rey Harald V tras complicaciones de salud

Esta mañana, el rey de Noruega Harald V, de 89 años, falleció en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba internado desde hace once días en condición grave; la noticia ha conmocionado al país.

“Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35 horas”, indicó la Casa Real.

LÍNEA SUCESORIA

El pasado 17 de agosto, Harald V ingresó al nosocomio por una anemia, pero su estado se agravó el jueves al derivar su dolencia en una infección en la sangre. Tras la muerte, la bandera real luce a media asta.

Tras la muerte de Harald V, está previsto que se reúna con carácter extraordinario el Gobierno para citarse con el nuevo rey, que sería Haakon Magnus, hijo del monarca fallecido y primero en la línea sucesoria.