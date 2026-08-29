Ecuador: expresidente Lenín Moreno fue sentenciado a cinco años de prisión por recibir sobornos

Tras un largo proceso, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó al expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) a cinco años de prisión por cohecho, al determinar que recibió sobornos de una empresa china por una obra.

Según el fallo, Moreno Garcés realizó permanentes maniobras desde su alto cargo para viabilizar el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, beneficiando así a la constructora china Sinohydro.

Además, la CNJ determinó su "incapacidad perpetua para el desempeño de ejercer cargo público". Los hechos irregulares ocurrieron cuando Lenín Moreno se desempeñaba como vicepresidente del exmandatario de la República Rafael Correa (2007-2017).

UNA VENGANZA

La resolución indica que el exmandatario, su familia y sus amigos recibieron más de un millón de dólares de un total de 76 millones en sobornos que pagó la empresa para que la construcción de la hidroeléctrica se realice con financiamiento del Eximbank.

Luego de conocer la sentencia en su contra, el expresidente aseguró de forma categórica que no había recibido "ni un solo centavo de la constructora china Sinohydro" y que el caso supuestamente había sido fabricado por Rafael Correa para vengarse de él.