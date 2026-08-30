Ecuador: Gobierno declara la alerta roja en todo el territorio nacional ante el fenómeno de El Niño

Mediante Resolución SNGR-238-2026, el Gobierno ecuatoriano declaró en la víspera alerta roja en todo el país por el fenómeno de El Niño, esto, tras los análisis técnicos que confirmaran que el evento climático se agravaría los próximos meses.

Luego de la alerta se activaron los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) a nivel nacional, además de protocolos de preparación, respuesta, movilización de recursos y evacuaciones preventivas en sectores que puedan resultar afectados.

EVENTOS ASOCIADOS

Reportes muestran un alarmante calentamiento del Pacífico y señalan que los últimos meses de 2026 serán determinantes para conocer cómo evolucionará y qué intensidad podrían alcanzar sus catastróficos efectos en distintas zonas del país.

Indican que la medida no busca generar preocupación, pero recuerda a las autoridades que deben acelerar las acciones de prevención y estar preparadas para responder a aludes, inundaciones, afectaciones viales y otros eventos asociados.