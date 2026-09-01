Mujer apuñala a dos turistas en Times Square: agresora fue abatida a balazos por los policías

En el centro de Times Square, en Nueva York, Estados Unidos, una mujer perturbada acuchilló a dos personas. El suceso se registró la tarde de ayer cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, zona donde miles de turistas transitan cada día.

Testigos relatan que la mujer apareció blandiendo dos cuchillos grandes y comenzó a atacar a diestra y siniestra sin motivo aparente. Primero se abalanzó sobre un hombre y luego contra una mujer, a quienes apuñaló reiteradamente.

La agresora, lejos de huir, se dirigió a una sede policial con las armas en las manos. Al verla llegar con los cuchillos, los agentes le gritaron varias veces que los soltara, pero la mujer siguió avanzando con dirección a los uniformados.

FORMA ALEATORIA

Ante el peligro, los agentes le dispararon a la fémina, que murió en el acto. Una de las víctimas, el hombre, habría perdido la vida a causa de las graves heridas propinadas; trascendió que sería un turista que estaba con su esposa.

Las autoridades descartaron que se trate de un acto terrorista. Todo apunta a que la mujer tenía problemas mentales que la llevaron a cometer el ataque de forma aleatoria. No tenía vínculos con las víctimas ni motivo para atacarlas.