Atacan con coche bomba sede policial en Colombia: atentado dejó un muerto y once heridos

Hasta el momento, ningún grupo se ha adjudicado el atentado contra la estación de Policía del municipio colombiano de Los Patios, en el departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

La explosión del coche bomba, registrada anoche, causó la muerte de una persona e hirió a otras 11, dos de ellas policías; los lesionados fueron trasladados a distintos nosocomios, varios están graves.

EXPLOSIÓN CAUSÓ INCENDIO

El estallido causó un incendio en la sede policial y en varias motos de los uniformados estacionadas en la entrada; también provocó el pánico entre los vecinos del sector, que quedaron sin luz tras el ataque.

Asimismo, causó daños en varios locales comerciales y en viviendas ubicadas en la avenida principal de Los Patios. Los propietarios pidieron apoyo a las autoridades para poder reconstruir sus casas.