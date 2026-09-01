Milei califica a las Malvinas como una “causa sagrada” tras posible giro de Trump

El reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas volvió al centro de la agenda internacional. El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó este martes la causa como la “más importante y sagrada” para los ciudadanos de su país, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, revelara que Washington analiza su histórica postura frente a la disputa territorial con el Reino Unido.

Trump pone bajo revisión la postura de Estados Unidos

“Ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, afirmó Milei durante una entrevista con radio El Observador. Sus declaraciones se produjeron después de que Trump señalara desde la Casa Blanca que su Gobierno se encuentra evaluando distintas posiciones internacionales, incluida la relacionada con las islas Malvinas, administradas actualmente por el Reino Unido y reclamadas por Argentina.

El eventual movimiento de Washington cobra especial relevancia para la estrategia exterior del Gobierno argentino. A inicios de agosto, Milei aseguró que la alianza entre Argentina y Estados Unidos podía convertirse en la “llave” para avanzar en la recuperación de las Malvinas. Según el mandatario, el territorio tiene importancia estratégica por su ubicación en el Atlántico Sur y por su cercanía a las rutas que conectan los océanos Atlántico y Pacífico.

Sin embargo, hasta ahora Estados Unidos ha mantenido oficialmente una posición de neutralidad sobre la disputa de soberanía, aunque reconoce la administración británica del archipiélago. El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, había descartado recientemente una modificación de esa política y sostuvo que la posición de Washington no había cambiado, por lo que las palabras de Trump abren una nueva interrogante sobre el rumbo diplomático estadounidense.

Milei prepara anuncio sobre avances diplomáticos por las Malvinas

Milei sostiene que cualquier recuperación de las islas Malvinas debe concretarse mediante la vía diplomática. La controversia volvió a cobrar visibilidad internacional durante el Mundial 2026, cuando jugadores de la selección argentina exhibieron una pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas” luego de vencer a Inglaterra en las semifinales del torneo.

Tras una reunión de Milei con su gabinete, la vocería presidencial argentina informó que el mandatario realizará este jueves una cadena nacional para explicar los avances diplomáticos de la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas. El anuncio genera expectativa ante la posibilidad de que el Gobierno revele nuevas gestiones vinculadas con Estados Unidos y con la estrategia argentina para reactivar su histórico reclamo sobre el archipiélago.