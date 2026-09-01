Estados Unidos: policía abate a mujer que apuñaló a dos personas en Times Square

El incidente ocurrió cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona frecuentada por turistas.

La Policía de Nueva York disparó contra una mujer que presuntamente atacó con dos cuchillos a dos personas en la concurrida plaza de Times Square. Las víctimas, un hombre y una mujer, resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un hospital.

El incidente ocurrió cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona frecuentada por turistas. Tras el ataque, el área fue cerrada temporalmente al público mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Según videos difundidos por testigos, la mujer se acercó a un grupo de agentes mientras sostenía dos cuchillos. Los policías le ordenaron que soltara las armas y, ante su negativa, utilizaron primero una pistola taser antes de efectuar los disparos.

Inicialmente, el hecho fue reportado como un posible robo armado. Sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a que se habría tratado de un ataque aleatorio y que la mujer presentaría aparentes problemas de salud mental.

INVESTIGAN EL CASO

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque y las causas que llevaron a la mujer a agredir a las dos personas. Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre la identidad de las víctimas.