Creador de "Saint Seiya" denuncia desfalco de US$29 millones y demanda a exmánager

Masami Kurumada, creador del exitoso manga Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), denunció haber sido víctima de un millonario desfalco estimado en 4.686 millones de yenes, alrededor de 29 millones de dólares, presuntamente ejecutado por un antiguo mánager y otras personas. Las empresas vinculadas al reconocido mangaka presentaron este 2 de septiembre una demanda ante el Tribunal de Distrito de Tokio para recuperar parte del dinero que todavía permanece pendiente.

Exmánager habría desviado dinero y pagos por licencias de ‘Saint Seiya’

De acuerdo con la demanda, el antiguo colaborador de Kurumada tenía bajo su responsabilidad la contabilidad y las negociaciones externas de tres empresas relacionadas con la administración de los derechos y regalías de sus obras. Entre 2018 y 2024, habría realizado transferencias sin autorización desde cuentas de las compañías hacia otras vinculadas con él, además de conseguir que determinados pagos por licencias fueran depositados en cuentas diferentes a las correspondientes.

Las irregularidades salieron a la luz en 2024, cuando se detectaron movimientos financieros que llevaron a revisar las cuentas de las compañías. Según la acusación, parte de los fondos desviados habría terminado en inversiones en activos digitales y criptomonedas. Hasta el momento se han logrado recuperar alrededor de 1.800 millones de yenes, por lo que las empresas de Kurumada reclaman judicialmente aproximadamente 2.886 millones de yenes restantes en concepto de daños.

Kurumada revela que su empresa estuvo cerca de quedar sin fondos

Durante una conferencia de prensa realizada en Tokio, Masami Kurumada, de 72 años, explicó que durante años depositó su confianza en el exmánager para concentrarse exclusivamente en la creación de sus mangas. El dibujante sostuvo que inicialmente no podía creer lo sucedido y reconoció que la situación le provocó una profunda sensación de frustración e impotencia al considerar que una persona de su confianza habría actuado motivada por intereses económicos.

El creador de Los Caballeros del Zodiaco también reveló que el presunto desfalco llegó a poner en riesgo la continuidad de Kurumada Production, cuya situación financiera habría quedado seriamente comprometida. Pese al impacto del caso, el artista aseguró que continuará trabajando y creando historias para sus lectores. Saint Seiya, publicada originalmente en la década de 1980, se convirtió en una de las franquicias japonesas más reconocidas internacionalmente, con más de 50 millones de copias vendidas y múltiples adaptaciones en anime, cine y videojuegos.