Asesinan a músico de Camilo Séptimo junto a su familia en México

Jonathan Meléndez, tecladista y productor de la banda mexicana, fue hallado muerto junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

La violencia volvió a sacudir al mundo de la música en México. Jonathan Meléndez, de 38 años, tecladista, compositor y productor de la agrupación Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su familia y una trabajadora del hogar dentro de su vivienda ubicada en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. El músico, conocido como “Honas”, fue encontrado sin vida durante los primeros minutos del miércoles 2 de septiembre.

Según las primeras investigaciones, el crimen habría ocurrido la tarde del martes 1 de septiembre, entre las 5:30 y 7:40 de la noche, en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la zona de Bosque Esmeralda. Vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos y detonaciones. Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron los cuerpos de Meléndez; su esposa Ana Paola, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años; y una joven trabajadora del hogar de 21 años.

En medio de la tragedia, un niño de seis años, hijo de la pareja, fue encontrado con vida dentro del domicilio y sin lesiones físicas. La mascota de la familia también fue hallada muerta. Horas después, las autoridades mexicanas detuvieron a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad en el multihomicidio.

INVESTIGAN MÓVIL

Una de las principales líneas de investigación apunta a un posible robo como móvil del ataque. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que uno de los detenidos sería socio comercial de una de las víctimas y habría utilizado esa relación de confianza para ingresar al inmueble. La coordinación entre autoridades permitió ubicar a los sospechosos en menos de 12 horas, mientras las investigaciones buscan esclarecer cómo ocurrió el crimen y determinar exactamente quiénes participaron.