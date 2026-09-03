EE. UU.: feroz balacera en un edificio de apartamentos deja tres muertos y seis heridos

Un tiroteo registrado anoche en un edificio de apartamentos en el centro de Mineápolis, estado de Minesota, EE.UU., dejó tres muertos, incluyendo al atacante, y seis heridos, de los cuales tres son policías.

Según el portavoz de la Policía Garrett Parten, los agentes fueron al lugar tras recibir llamadas que informaban de gritos y disparos en un apartamento de un edificio residencial, ubicado en la calle Grant.

TIRADOR FUE ABATIDO

Al llegar al edificio, los agentes subieron hasta el sexto piso; al tratar de ingresar al departamento donde se escuchaban los disparos, fueron recibidos a balazos; tres policías resultaron heridos.

El tirador fue abatido. Los seis heridos, incluidos los policías, fueron trasladados a un hospital cercano. La identidad de los tres fallecidos no fue revelada. Se investigan las causas del suceso.