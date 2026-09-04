Con un alza del 18,8% en julio, los peruanos marcan un nuevo récord de viajes a Brasil en busca de naturaleza y ecoturismo

Los peruanos nunca habían viajado tanto a Brasil. Motivados por las opciones de ecoturismo y experiencias en la naturaleza, entre enero y julio de 2026, 118.008 turistas de Perú desembarcaron en el país, la cifra más alta registrada hasta ahora, con un crecimiento del 18,81% respecto al mismo período del año anterior. Julio también marcó un récord, con 16.418 peruanos y un crecimiento del 7,44%, la mejor marca jamás alcanzada para ese período. Los datos pertenecen a Embratur, en conjunto con el Ministerio de Turismo (MTur) y la Policía Federal (PF).

Perú ocupa la undécima posición entre los países que más turistas envían a Brasil en el acumulado del año y la novena en el mes de julio. El mercado creció durante los siete meses de 2026, con alzas que variaron desde el 6% en abril hasta el 34,7% en enero.

Este desempeño contribuyó a un récord regional. Las llegadas de sudamericanos a Brasil por vía aérea sumaron 2.120.653 en el período, el mayor volumen de la historia, que representa un avance del 11,10%. Considerando a toda América Latina, se registraron 2.250.160 llegadas aéreas, lo que también representa un récord, con un avance del 11,77%. Perú representa el 4,29% de ese total.

El sur de Brasil es una región que se beneficia con la llegada de estos turistas. Santa Catarina duplicó el número de visitantes peruanos y Paraná registró un avance del 18,9%. En el ranking de los principales destinos, Río de Janeiro tuvo el mayor crecimiento, con 32.376 llegadas y una subida del 59,7%. São Paulo se mantiene a la cabeza, con 53.047 peruanos.

"El peruano busca en Brasil algo diferente a lo que busca la mayoría de los países de América del Sur. Naturaleza, ecoturismo y aventura se suman al sol y la playa como motivaciones de viaje, y eso explica por qué el flujo creció en los siete meses de este año. Es un turista que encuentra razones para venir a Brasil más allá de las temporadas altas, lo que abre oportunidades para destinos de todas las regiones", afirma el presidente de Embratur, Bruno Reis.

Conectividad aérea

La oferta aérea entre Perú y Brasil crece a un ritmo acelerado. Además de las alzas del 24,2% en vuelos y del 20,9% en asientos previstos para 2026, la expansión en tres años es significativa: la capacidad saltó de 388.287 asientos en 2023 a 665.045, un avance del 71%.

Seis destinos brasileños cuentan con vuelos directos desde Lima: São Paulo, operado por LATAM y Sky Airline; y Río de Janeiro, Brasilia, Curitiba, Florianópolis y Porto Alegre, todos por LATAM. La ruta entre Lima y Curitiba, viabilizada por el Programa de Aceleración del Turismo Internacional (PATI), transformó a la capital paranaense en un punto de conexión para todo el sur brasileño.

El perfil de los turistas peruanos

Brasil es el octavo destino más solicitado por los peruanos en el mundo. De los cerca de 3,7 millones de viajes internacionales realizados por peruanos en 2025, el 4,7% tuvo a Brasil como destino. El ecoturismo, la naturaleza y la aventura representan el 41% de las motivaciones de viaje de este público hacia el país, por delante del sol y la playa, con un 31%, y de la cultura, con un 24%. La estancia media de estos turistas es de 3,6 noches y el flujo es constante a lo largo del año, sin la concentración veraniega que se observa en otros mercados de la región.

Turismo internacional en Brasil

Brasil recibió 5,87 millones de visitantes extranjeros en los primeros siete meses del año, el segundo mayor registro de la historia. Los ingresos por vía aérea crecieron un 12% en comparación con el mismo período de 2025 y representaron el 68% del flujo internacional. En julio, las llegadas por los aeropuertos avanzaron un 2,7% y correspondieron al 77,8% de los visitantes extranjeros registrados en el mes.