Chile: presidente José Antonio Kast respalda soberanía argentina sobre las islas Malvinas

El presidente de Chile, José Antonio Kast, reiteró el respaldo de su Gobierno a los derechos de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas, esto, tras su reunión bilateral en Santiago con el presidente argentino, Javier Milei.

Asimismo, recalcó la necesidad de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido reanuden las negociaciones para encontrar lo más pronto posible "una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía" sobre el archipiélago.

BUSCAR ALIADOS

Milei se encuentra en la capital chilena, junto a otros líderes mundiales, participando en el Foro Madrid. El mandatario argentino aprovechó el importante evento para exponer la posición de su país sobre este tema y buscar aliados.

Por ello, aprovechó la presencia de la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, con quien se reunió, aunque no comentaron lo hablado, pero se especula que el tema fue las islas Malvinas.