ONU aprueba nuevo mapa mundial: así cambia el tamaño de África y América Latina

La zona azul representa la proyección de Mercator, mientras que la sombra roja es la proyección de la Tierra con las proporciones que se asemejan a las que tienen los continentes. Foto: Correct The Map.

El mapa del mundo que millones de personas aprendieron a reconocer desde la escuela podría comenzar a cambiar. La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes 4 de septiembre una resolución que impulsa el uso de mapas mundiales más fieles al tamaño real de los países y continentes, poniendo en cuestión la histórica proyección de Mercator, utilizada desde el siglo XVI. La propuesta recibió 164 votos a favor, seis abstenciones y únicamente el rechazo de Estados Unidos. Aunque la resolución no es vinculante, insta a gobiernos, instituciones y organizaciones a avanzar hacia representaciones cartográficas más equitativas.

¿POR QUÉ EL MAPA DE MERCATOR DISTORSIONA EL TAMAÑO DE LOS PAÍSES?

Creada por el cartógrafo Gerardus Mercator en 1569, esta proyección fue diseñada principalmente para facilitar la navegación marítima, pero genera importantes distorsiones cuando se utiliza para representar todo el planeta. Las regiones cercanas a los polos aparecen mucho más grandes de lo que realmente son, mientras que territorios próximos al ecuador, como África, América Latina y parte del sur de Asia, lucen considerablemente más pequeños. Un ejemplo resulta especialmente revelador: en muchos mapas basados en Mercator, Groenlandia parece tener dimensiones similares a África, pese a que el continente africano es aproximadamente 14 veces más grande.

La resolución, denominada “Correct the Map” (“Corregir el mapa”), sostiene que estas diferencias no son únicamente un problema cartográfico. Los países promotores advierten que una representación reducida de África y otras regiones del sur global puede influir en la percepción sobre su relevancia económica, política, ambiental y estratégica. La iniciativa fue impulsada por Togo en nombre de la Unión Africana, que reclama una representación geográfica que refleje de manera más precisa la verdadera dimensión del continente.

EQUAL EARTH: EL MAPA QUE PODRÍA CAMBIAR CÓMO VEMOS EL MUNDO

Entre las principales alternativas aparece la proyección Equal Earth (Tierra de Igualdad), desarrollada en 2018 por los cartógrafos Bojan Šavrič, Tom Patterson y Bernhard Jenny. A diferencia de Mercator, este sistema mantiene las proporciones relativas de las superficies terrestres. El resultado cambia notablemente la imagen tradicional del planeta: África adquiere una dimensión mucho mayor, Groenlandia se reduce y regiones como Brasil y América Latina recuperan visualmente un tamaño más cercano al real.

El movimiento ya comienza a generar cambios fuera de Naciones Unidas. Francia anunció que abandonará la proyección de Mercator en los usos diplomáticos de su Ministerio de Asuntos Exteriores y empleará representaciones cartográficas más adecuadas y fieles a las superficies reales. El canciller francés Jean-Noël Barrot señaló que las distorsiones de los mapas terminan influyendo en la percepción que las personas tienen del mundo. La resolución de la ONU también busca incentivar a instituciones educativas, medios y empresas tecnológicas a revisar las proyecciones utilizadas en sus representaciones del planeta.