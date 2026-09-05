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Hace 43 minutos

Bolivia: al menos 10 muertos y más de 50 heridos deja explosión en una base militar

Las autoridades informaron también que otras siete personas fueron reportadas como desaparecidas. Varios de los lesionados están graves.

Foto Andina



Al menos 10 muertos y 59 heridos dejó la tarde de ayer una fuerte explosión en un recinto militar de la ciudad de La Paz, en Bolivia, donde se almacenaban pirotécnicos; las causas del incidente se investigan.

Al respecto, el coronel policial Roger Roca, vocero de la institución castrense, confirmó el número de fallecidos y heridos. Dijo también que siete personas se reportaron como desaparecidas hasta el momento.

EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN

Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que "Existen reportes sobre posibles víctimas mortales y heridos", pero "no vamos a dar información que no haya sido plenamente confirmada".

Según la autoridad, en el recinto se almacenaba gran cantidad de material pirotécnico y se dispuso una exhaustiva investigación para precisar con certeza las causas de la explosión, así como las responsabilidades.


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