Dominicana Joheirry Mola se coronó Miss Mundo 2026: evento reunió a un centenar de participantes

La guapa Joheirry Mola Domínguez, representante de República Dominicana, obtuvo anoche el título de Miss Mundo 2026 durante la ceremonia realizada en la ciudad de Nha Trang, en Vietnam.

La modelo de 24 años superó en la etapa final a una de las favoritas, Elisabeth Reynés, de España, que terminó como primera finalista, y a Taanusiya Chetty, de Malasia, que fue la segunda finalista.

La nueva soberana de la belleza, administradora de 1.75 metros, muy emocionada, recibió la corona de manos de Suchata Chuangsri, representante de Tailandia y ganadora de la edición anterior.

CONCURSANTE PERUANA

La competencia, que se realizó en una plaza pública, reunió a 111 candidatas de distintos países que participaron en las diferentes actividades y etapas del certamen internacional.

Nuestra representante, la modelo Josiane Sciotti, estudiante de medicina de 19 años, clasificó al Top 20.