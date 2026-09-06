Guyana acepta recibir un “número limitado” de migrantes deportados por Estados Unidos

Tras intensas negociaciones, los representantes de ambas naciones llegaron a un acuerdo. Guyana recibirá un “número limitado” de migrantes deportados de Estados Unidos, los que no deberán tener antecedentes penales.

"El Gobierno del presidente Irfaan Ali ha presentado este arreglo como una extensión del compromiso de larga data de Guyana con los derechos humanos y la cooperación internacional", señala un comunicado oficial.

ESTRICTAMENTE TRANSITORIO

Guyana se suma así a distintas naciones del mundo que han aceptado cooperar con Estados Unidos en la deportación de migrantes. Política implementada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en el año 2025.

La nación sudamericana enfatizó que el acuerdo "es estrictamente transitorio y no constituye un reasentamiento permanente". Los deportados solo permanecerán en el país mientras se define su estatus migratorio.