Tragedia en Grecia: dos pilotos mueren al estrellarse avión durante exhibición de acrobacias

Esta tarde, una exhibición de acrobacias aéreas terminó en tragedia en Grecia luego que un avión de la Fuerza Aérea Helénica se estrellara cerca de la base militar de Tanagra, al norte de Atenas, la capital del país.

El siniestro cobró la vida de los dos tripulantes y obligó a la cancelación inmediata del evento. La nave biplaza realizaba maniobras a baja altitud como parte del espectáculo internacional Athens Flying Week.

BOSQUES CONTIGUOS

El impacto contra el terreno provocó una violenta explosión, desatando una densa columna de humo negro y llamas que se propagaron rápidamente hacia la vegetación y bosques contiguos a la base militar.

Los fallecidos son el teniente Ioannis Blessias (40) y el teniente Dimitrios Petrou (37). La velocidad de la maniobra y la pérdida brusca de altitud impidieron que los pilotos activaran a tiempo los asientos eyectables.