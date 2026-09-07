Trump sugiere cambiar el nombre al estado de Nuevo México por "Nueva América"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió recientemente que el estado de "Nuevo México" sea rebautizado como "Nueva América", tras difundir una imagen editada del perímetro estatal en su cuenta de Truth Social y en X por parte de la Casa Blanca.

La publicación del mandatario republicano muestra el mapa con la palabra "México" tachada y siendo reemplazada con su propuesta; sin embargo, no incluye ningún tipo de mensaje o imagen adicional.

De acuerdo con un reporte de la cadena CNN, si bien el mandatario estadounidense posee la facultad de modificar el nombre de accidentes geográficos en el Sistema de Información de Nombres Geográficos, carece de atribución constitucional para alterar legalmente el nombre de un estado, ya que dicho proceso corresponde al ámbito interno.

Presidenta de México se pronuncia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció a través de su cuenta de X y señaló que en el mes de la patria, su país reafirma su carácter de nación libre, independiente y soberana. Asimismo, enfatizó de manera categórica que su país no es ni será jamás una colonia ni un protectorado de ninguna potencia extranjera.

Otras propuestas

Cabe resaltar, que esta iniciativa se da tras otras propuestas como la modificación por orden ejecutiva del lago Ontario a "Lago América" y del Golfo de México a "Golfo de América", además de sugerir recientemente que el estrecho de Ormuz lleve su propio apellido.