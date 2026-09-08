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Hace 26 minutos

Nuevo ataque ruso contra la capital ucraniana deja al menos dos muertos y diez heridos

Las alarmas comenzaron a sonar poco después de las dos de la madrugada. El ejecutivo alertó de la llegada de misiles lanzados desde bombarderos ubicados en el mar Negro.

Foto AFP



La breve pausa acordada entre los gobiernos de Kiev y Moscú durante la visita de los enviados estadounidenses, para gestionar un acuerdo de paz, terminó esta madrugada con un nuevo ataque ruso contra la capital ucraniana.

Misiles y drones rusos impactaron en distintos sectores de Kiev, dejando al menos dos muertos y diez heridos; varios de ellos fueron hospitalizados en condición grave. Viviendas, edificios y sedes del Gobierno resultaron dañados.

BOMBARDEROS ESTRATÉGICOS

Las alarmas comenzaron a sonar poco después de las dos de la madrugada. El ejecutivo ucraniano alertó de la llegada de misiles, drones y proyectiles de crucero lanzados desde bombarderos estratégicos y desde el mar Negro.

Las defensas antiaéreas actuaron rápidamente, pero no pudieron interceptar todos los proyectiles contra Kiev, mientras se sucedían las explosiones y las autoridades pedían a los habitantes que permanecieran en los refugios.


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