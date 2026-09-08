Marco Rubio anuncia incorporación del Perú al Escudo de las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes 8 de septiembre la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para coordinar acciones entre países de la región frente al crimen organizado transnacional. El anuncio se produce durante la gira del jefe de la diplomacia estadounidense por Colombia, Ecuador y Perú y consolida el acercamiento entre Washington y el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

PERÚ SE SUMA AL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

Rubio aseguró que Estados Unidos y sus socios están sincronizando esfuerzos para enfrentar las amenazas regionales y destacó que Perú ingresa al mecanismo luego de haber sido reconocido como Aliado Principal Extra-OTAN de Estados Unidos, estatus otorgado por Donald Trump el 14 de enero de 2026. La alianza busca fortalecer el intercambio de información y la cooperación de las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico, la trata de personas, las organizaciones criminales y otros delitos que operan más allá de las fronteras nacionales.

La incorporación peruana había sido planteada previamente por Keiko Fujimori, quien manifestó a Rubio el interés del país por participar en el Escudo de las Américas. La iniciativa nació durante una cumbre encabezada por Trump en marzo en Florida, donde participaron mandatarios de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana, además del entonces presidente electo de Chile, José Antonio Kast. El objetivo de Washington es construir un frente regional coordinado frente a las organizaciones criminales que operan en América.

EEUU APUNTA A INVERSIONES Y MINERALES CRÍTICOS EN PERÚ

El secretario de Estado también puso énfasis en la relación económica entre Perú y Estados Unidos. Rubio recordó que, tras la firma del Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos en febrero de 2026, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) destinó US$5 millones al sector minero peruano, inversión que, según sostuvo, busca generar empleo, ingresos fiscales y fortalecer sectores considerados estratégicos para ambos países.

Rubio aprovechó además su pronunciamiento para marcar distancia con la creciente presencia económica de China en América Latina. El funcionario cuestionó los proyectos respaldados por empresas estatales chinas y afirmó que Washington apuesta por inversiones privadas transparentes y sujetas a las normas nacionales. En paralelo, indicó que Estados Unidos trabaja directamente con Colombia, Ecuador y Perú para reforzar la seguridad, promover el crecimiento económico y ampliar la cooperación regional frente a los carteles delictivos y otras amenazas transnacionales.