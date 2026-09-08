Trump asegura que Estados Unidos "usará todo su poder" para impedir otro ataque como el 11S

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país utilizará todo su poder para impedir que vuelva a registrarse un atentado como los ocurridos el 11 de septiembre de 2001.

Durante un acto conmemorativo por el vigésimo quinto aniversario organizado por la fundación Tunnel to Towers en el parque La Elipse, junto a una viga de acero de las Torres Gemelas, el mandatario declaró que el país se encuentra luchando frente a una nación que buscaba armamento nuclear, asegurando que Irán jamás obtendrá un arma de este tipo.

Testimonios y agenda oficial de aniversario

El evento contó con la participación del secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien sobrevivió al atentado por llegar tarde al World Trade Center, evocando el impacto inicial que transformó al mundo de manera permanente.

Por otro lado, la administración confirmó que la conmemoración central del 11 de septiembre se efectuará desde el memorial del Pentágono y no en la Zona Cero de Manhattan, desmintiendo versiones sobre la prohibición de discursos políticos de dirigentes.