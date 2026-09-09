'South Park' cambia de nombre a 'South America' para burlarse de Donald Trump

La serie animada "South Park" adoptará el nombre de "South America" a partir de su temporada número 29, según anunciaron este martes sus creadores, Trey Parker y Matt Stone, a través de la red social X.

Dicha decisión responde a una sátira inspirada en los recientes esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por modificar las denominaciones oficiales de lagos, mares y estados en el país.

El comunicado emitido por los realizadores se difundió de cara al estreno de la temporada número 29 programado para el próximo miércoles, evitando detallar si la modificación nominal será de carácter permanente o exclusiva del capítulo inaugural. La iniciativa surge en consonancia con las medidas del mandatario estadounidense para cambiar nombres de lagos, mares y entidades territoriales.

Otras designaciones de Trump

Entre las medidas previas que motivaron la parodia figura la orden ejecutiva firmada a finales de agosto por Trump para renombrar el lago Ontario como lago América, así como la publicación de un mapa de Nuevo México bajo el nombre de 'Nueva América' y el cambio previo del Golfo de México. Antecedentes de la sátira política en la serie

Aparición de Trump en serie

Cabe resaltar, que este anuncio constituye la segunda referencia al líder político en menos de una semana, antecedida por la publicación de una imagen conmemorativa tras recibir un premio Emmy al mejor programa de animación el 6 de septiembre.