EEUU declara terrorista a "Los Tiguerones": la banda ecuatoriana es investigada en Perú

La organización criminal ecuatoriana Los Tiguerones quedó en el centro de la atención internacional luego de que Estados Unidos la incluyera en su lista de grupos considerados terroristas. La decisión fue anunciada por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio durante su visita oficial a Ecuador y coloca a esta banda dentro de una estrategia de cooperación contra estructuras vinculadas al narcotráfico internacional y delitos violentos.

La medida también genera interés en nuestro país debido a las investigaciones que relacionan a Los Tiguerones con operaciones criminales en la zona norte, principalmente vinculadas al traslado de cocaína, rutas marítimas y conexiones con organizaciones dedicadas al crimen transnacional.

Los Tiguerones y la investigación por droga incautada en Paita

Uno de los principales casos que puso bajo la lupa a esta organización ocurrió en Paita, región Piura, donde las autoridades peruanas intervinieron una embarcación que transportaba cerca de 1,4 toneladas de cocaína ocultas en un bote de fibra de vidrio.

El operativo contó con la participación de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, la Marina de Guerra del Perú y el Ministerio Público. Durante la intervención fueron detenidos dos ciudadanos ecuatorianos y la investigación determinó que el cargamento tendría como ruta inicial Ecuador para posteriormente llegar a mercados internacionales de Norteamérica, Europa y Asia.

Este caso permitió identificar una posible conexión entre el narcotráfico ecuatoriano y las redes criminales que operan en territorio peruano, debido a que Los Tiguerones ya eran señalados por las autoridades como una organización con presencia en actividades ilícitas como tráfico de drogas, sicariato y tráfico de armas.

La banda que EEUU compara con estructuras terroristas

Tras reunirse con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, Marco Rubio informó que Los Tiguerones forman parte de grupos criminales que colaboran con organizaciones mexicanas para movilizar y exportar drogas. Según el funcionario estadounidense, la capacidad operativa y el nivel de armamento de estas bandas las diferencia de las mafias tradicionales.

“No hablamos de una mafia típica, hablamos de terroristas que en muchos casos tienen armas y equipos que se parecen a un ejército nacional. No son grupos comunes”, manifestó Rubio. Con esta designación, Los Tiguerones se suman a otras bandas ecuatorianas consideradas objetivos terroristas por Estados Unidos, como Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers.

Los antecedentes de Los Tiguerones se remontan a Esmeraldas, Ecuador, donde la organización comenzó a ganar notoriedad desde 2019 y fue identificada por las autoridades ecuatorianas como una escisión de Los Choneros. Con el paso de los años, amplió sus actividades criminales y fue relacionada con redes internacionales de narcotráfico, incluyendo presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre los hechos atribuidos a la organización figura el ataque armado contra las instalaciones de TC Televisión en Ecuador en enero de 2024, un episodio que incrementó la preocupación de las autoridades por la capacidad de estas estructuras criminales para ejecutar acciones violentas.