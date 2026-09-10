Agosto fue el mes más cálido jamás registrado en el planeta, según el monitor climático Copernicus

El monitor climático europeo Copernicus reportó que el último mes de agosto fue el más caluroso jamás registrado en el mundo, además, las temperaturas de los océanos alcanzaron niveles sin precedentes. Ante este informe, la Naciones Unidas (ONU) lanzaron una advertencia sobre que esta situación continuará hasta que la humanidad desista de los combustibles fósiles.

Aunque las observaciones de Copernicus se remontan a 1940, los científicos observan el clima actual por medio de otras evidencias como los núcleos de hielo, los anillos de los árboles y los esqueletos de coral.

De acuerdo a la AFP Samantha Burgess, del Centro Europeo para Previsiones Meteorológicas a Mediano Plazo, a cargo de Copernicus, “Los humanos probablemente no han visto temperaturas tan elevadas como las actuales, al menos los últimos 100.000 años”. Esto debido a que la temperatura del aire en promedio fue de 16,96°C en agosto, superando en 0,01°C el récord mensual previo alcanzado en julio de 2023.

Para los científicos, la actividad humana, sobre todo la quema de carbón, petróleo y gas, ha calentado el planeta en cerca de 1,4°C desde la época preindustrial. Lo que incrementó la posibilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, pese a esto, las emisiones de gas de efecto invernadero alcanzaron niveles históricos en 2025.

FENÓMENO EL NIÑO MANTIENE ALTA TEMPERATURA EN EL MAR

De igual manera, la temperatura de la superficie del mar también se ha incrementado alcanzando un máximo diario mundial e igualaron el récord de calor para el mes de agosto, prolongando a tres meses seguidos las temperaturas sin precedentes en los océanos del mundo.

Más del 90 % del exceso de calor atrapado por las emisiones de gases de invernadero son absorbidos por los océanos, ocasionando que se batan marcas en cuencas del Atlántico, Mediterráneo y el Pacífico tropical, donde ya se prevé un fenómeno El Niño más intenso de la era moderna que sigue ganando fuerza.

“El cambio climático hace que cada fenómeno de El Niño sea más caluroso, y hasta que dejemos de quemar carbón, petróleo y gas, estos meses que rompen récords simplemente seguirán ocurriendo", comentó Friederike Otto, científica climática del Imperial College de Londres. Cabe señalar que mientras siguen transcurriendo los meses, los científicos esperan que los récords de aumento de temperatura marina continúen, por lo que ya se habla de “Super El Niño”, el cual podría convertir este y el siguiente año en los más calurosos jamás observados.