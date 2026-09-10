Filipinas: al menos 10 muertos y 80 desaparecidos deja voraz incendio de un barco de pasajeros

Cifras extraoficiales señalan que al menos 10 personas murieron y 80 están desaparecidas tras el incendio de un barco de pasajeros registrado anoche cerca de la isla de Coron, un destino turístico del oeste de Filipinas.

Esta mañana, la portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, Noemí Cayabyab, dijo que aún están revisando las identidades de las personas a bordo, sin confirmar de momento si había extranjeros en el ferri 'MV June Auster'.

SUPERVIVIENTE

Inicialmente, se hablaba de que en el barco viajaban 117 pasajeros y 17 tripulantes, pero en ocasiones hay turistas no registrados debido a que suben a último momento; también están los amigos de los trabajadores de la embarcación.

Según un superviviente, que era tripulante, el incendio comenzó en la bodega de carga, con un pequeño humo y minutos después se hizo grande. En las últimas horas, buzos del Ejército y particulares se sumaron a la búsqueda.